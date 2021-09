Esporte Goiás vence duelo direto e assume vice-liderança da Série B Com gol do meia Elvis, o time esmeraldino bateu o CRB e fica a três pontos do líder Coritiba

O Goiás venceu o duelo direto contra o CRB e assumiu a vice-liderança da Série B. O único gol da vitória de 1 a 0 do time esmeraldino, no estádio Rei Pelé, em Maceió, foi anotado pelo meia Elvis, no primeiro chute a gol da equipe goiana na partida aos 24 minutos do 1º tempo. Com o resultado, o Goiás chegou aos 42 pontos e ultrapassou CRB e Botafogo-RJ para ass...