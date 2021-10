Esporte Goiás vence confronto direto com CSA e se firma no G4 Time esmeraldino chega aos 51 pontos e ocupa a 3ª colocação na Série B do Campeonato Brasileiro

Em instante decisivo na Série B do Brasileiro, o Goiás conquistou aquilo que havia planejado no jogo disputado na noite desta sexta-feira (15), no Estádio da Serrinha. O alviverde simplesmente venceu o CSA-AL por 3 a 1, chegou aos 51 pontos, manteve a presença no grupo dos quatro melhores colocados (G4) e tirou a pressão que pairava sobre o clube após ter sido batido...