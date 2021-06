Esporte Goiás valoriza ponto no clássico e segue no G-4 após fim da 7ª rodada 'É uma competição onde esses pontos são importantes de qualquer maneira, mas é claro que a vitória é melhor', pondera o técnico Pintado, do time esmeraldino

Apesar da reclamação sobre a arbitragem no clássico contra o Vila Nova, o Goiás valorizou mais um ponto conquistado fora de casa, o terceiro em quatro jogos longe da Serrinha. O time esmeraldino volta a jogar em seus domínios, onde está com 100% de aproveitamento, na próxima quarta-feira (30), diante do Vasco da Gama.“Temos que continuar crescendo e claro que somar pontos...