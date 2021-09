Esporte Goiás vai utilizar câmeras nos bonés dos seguranças para filmar público Clube afirmou que vai utilizar recurso para identificar envolvidos em brigas e depredação

O Goiás vai utilizar câmeras nos bonés dos seguranças particulares que trabalharem em jogos na Serrinha para vigiar e registrar a conduta do público em seu estádio. Segundo o clube, a intenção é utilizar as imagens para identificar torcedores que cometerem atos de violência contra outra pessoa ou contra o patrimônio do clube. As câmeras não têm captação de áudio. O recurs...