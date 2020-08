Esporte Goiás vai se reunir com Luiz Gustavo para acertar novo contrato Zagueiro obteve na, Justiça do Trabalho, autorização para encerrar contrato com o Vasco, que o emprestou para o Goiás. Sem vínculo, atleta abriu negociações com direção esmeraldina

O Goiás possui reunião marcada com o zagueiro Luiz Gustavo nesta terça-feira (1º de setembro) para dar andamento na negociação de um novo contrato do defensor com o clube esmeraldino. O jogador de 26 anos ficou sem vínculo com a equipe goiana, após obter autorização na Justiça do Trabalho para encerrar contrato que possuía com o Vasco. Luiz Gustavo estava emprestado ...