Esporte Goiás vai retomar obras na Serrinha para receber público Diretoria esmeraldina deseja deixar Serrinha pronta para receber público quando for possível

Casa dos jogos do Goiás no Campeonato Brasileiro desde o ano passado, o Estádio da Serrinha deverá ter as obras retomadas no próximo mês (julho) para que, na hipótese de haver a liberação das autoridades sanitárias, possa receber público na reta final da Série B do Brasileiro, a praça esportiva esteja com a primeira parte do projeto concluída. Não há muitas intervenções a ...