Esporte Goiás vai punir torcedores que fraudaram comprovantes na volta do público ao estádio Clube explicou que 20 esmeraldinos apresentaram comprovantes de vacinação ou exame negativo da Covid-19 com informações falsas

O Goiás decidiu punir 20 torcedores que tentaram comprar ingressos com comprovantes de vacinação da Covid-19 ou com exames negativos da doença com informações falsas. O período para punição será até o final deste ano e eles já estão proibidos de ir à Serrinha para assistirem o clássico com o Vila Nova na sexta-feira (24) pela 26ª rodada da Série B. Segundo o presid...