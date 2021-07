Esporte Goiás vai punir supervisor que discutiu com torcedores após derrota para o Náutico Episódio ocorrido após derrota para o Náutico-PE gerou revolta de torcida organizada que cobra uma posição enérgica do clube

Na noite da última sexta-feira (9), após a derrota do Goiás para o Náutico-PE, na Serrinha, circulou um vídeo nas redes sociais com uma discussão entre torcedores, o atacante Alef Manga e o supervisor de futebol Paulo Egídio. O presidente executivo do clube, Paulo Rogério Pinheiro, disse que esse episódio é assunto encerrado dentro do clube e avisou que o supervisor s...