Esporte Goiás vai pedir, via ofício, explicações sobre VAR na partida contra o Corinthians Clube alviverde quer entender como as decisões foram para, depois, decidir se cobra punição para arbitragem

O Goiás vai pedir à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) explicações sobre o lance que definiu o palcar da partida entre o alviverde e o Corinthians, nesta quarta-feira (16), no Estádio Serra Dourada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino quer entender a marcação do pênalti e a não marcação de mão do lateral Fagner n...