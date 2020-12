Após o empate sem gols com o Grêmio, o Goiás deve priorizar ajustes na fase ofensiva do jogo para enfrentar o Corinthians, fora de casa, na próxima rodada. A dupla de técnicos composta por Augusto César e Glauber Ramos terá um período de mais de uma semana para ajustar a equipe e ganhará novas peças para o setor.

Nos dois últimos jogos, o Goiás jogou com Fernandão e Rafael Moura no ataque. Os dois jogadores possuem características semelhantes e precisam de um bom apoio dos alas para serem mais acionados. Para o jogo contra o Corinthians, o time pode ser escalado de forma diferente.

Os atacantes Douglas Baggio e Vinícius Lopes devem ficar à disposição dos treinadores. Com isso, o time ganharia opções de velocidade para puxar contra-ataques. Nesta semana, o Goiás deve definir também se o atacante argentino Keko Villalva seguirá no clube até o fim do Brasileirão. Caso seja confirmada a permanência, o sistema ofensivo ganhará mais essa opção.

Apesar de ser o clube com pior aproveitamento, ao lado do Botafogo, o Goiás não está entre os piores ataques. O time esmeraldino tem média de um gol por jogo e possui ataque mais positivo que outros seis times.

O elenco esmeraldino esteve de folga nesta segunda-feira (14) e volta ao trabalho nesta terça. Se há possibilidade de reforços para montagem do time, ao mesmo tempo a equipe terá baixas importantes como as do zagueiro Fábio Sanches e do volante Ariel Cabral. Para a zaga é esperado o retorno de Chico.