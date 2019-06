Esporte Goiás vai folgar na faixa da Copa Libertadores Esmeraldino usa o primeiro tempo para vencer Furacão (2 a 1) e figura na faixa de classificação à Libertadores

O Goiás vai acompanhar a Copa América dentro da faixa de classificação à Copa Libertadores da América e com um jogo a menos. Com ajuda do VAR e com Kayke como protagonista, o time esmeraldino venceu o Athletico-PR, nesta quinta-feira (13), no Estádio Serra Dourada, pelo placar 2 a 1. Além de recolocar o clube no G6 do Brasileirão, o triunfo garantiu ao elenco 10 dias ...