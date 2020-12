Esporte Goiás vai eleger próximo presidente do clube em 30 de dezembro Sucessor de Marcelo Almeida comandará o clube no triênio 2021-2023

O Goiás marcou a eleição do próximo presidente do clube para o dia 30 de dezembro, uma quarta-feira, um dia antes do limite do mandato de Marcelo Almeida. O edital com a convocação para a reunião ordinária, assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Hailé Pinheiro, e por Marcelo Almeida, está publicado na edição deste fim de semana do POPULAR (19 e 20 de dezembro). Havia a poss...