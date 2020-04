Após a permissão da CBF para volta aos treinos no início de maio e de jogos, sem torcida, em meados do próximo mês, a decisão para o retorno do futebol será dos Estados. O Governo de Goiás discutirá nesta quarta-feira (29), em reunião do Centro de Operações de Emergência (COE), a possibilidade, segundo disse, ao POPULAR, o secretário estadual de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. A paralisação do futebol no Estado por causa da pandemia do novo coronavírus já dura 43 dias.

“Goiás ainda não tem definição sobre isso, está discutindo. Amanhã (esta quarta-feira) terá reunião do COE e vamos pautar”, disse o secretário. COE é um grupo composto por equipe multiprofissional e foi criado com a finalidade de definir e monitorar ações de vigilância epidemiológica do novo coronavírus.

Ismael Alexandrino concorda com o retorno aos treinos, mas esclarece que um protocolo sério e bem definido deve ser cumprido. “Treino sem contato físico, com todos atletas testados previamente e com uso de máscaras”, exemplifica o secretário de saúde de Goiás.

Após a CBF e os clubes da Série A, por meio de videoconferência nesta terça-feira (28), alinharem o retorno para maio, ficou claro que a decisão partirá das autoridades de cada Estado, já que cada local vive uma situação da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira (28), Goiás tinha 661 casos confirmados e 27 mortes causadas pela Covid-19.

Como a prioridade para o retorno será dos Estaduais, por causa da logística mais simples de deslocamentos, as federações também terão poder de decisão na volta. A FGF acredita que é difícil o retorno, mas disse que vai avaliar. A estimativa do início do Campeonato Brasileiro, por enquanto, é para junho.

Goianos da Série A

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, adiou a reapresentação do elenco para a próxima semana - a primeira de maio, mas sem uma data definida. Porém, o dirigente já se vê em condições de planejar a retomada dos treinos no Dragão, respeitando o protocolo médico que a CBF pretende entregar aos clubes, que ainda aguarda. Antes, a reapresentação dos jogadores estava marcada para sexta-feira (1º de maio).

Adson Batista não sabe, no entanto, como ficará uma das principais decisões tomadas durante o encontro entre a cúpula das duas entidades - o futuro dos Estaduais, que a CBF sinalizou para que possam ser retomados a partir do dia 17 de maio. No Goianão, Dragão é líder com 23 pontos, faltando duas rodadas ao fim da 1ª fase. O dirigente atleticano diz que o clube está pronto pra retornar à disputa, mas não tem convicção de que o Estadual volte a ter jogos, pelas dificuldades alegadas pela maioria dos clubes, principalmente os representantes do interior.

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, diz ter saído da reunião de ontem com sentimento de que nada está próximo de ser definido em relação a retorno de treinos e competições. O clube vai comunicar atletas da equipe de que a retomada de atividades presenciais será adiada para o dia 11, podendo ser novamente alterada conforme avanço das conversas sobre o fim da paralisação no futebol.

A previsão, até ontem, era de que jogadores do Goiás voltariam aos treinos neste sábado (2), mas vão seguir treinando em casa com atividades enviadas em um grupo de mensagens no WhatsApp pelo preparador físico Alexandre Lopes.

“Preciso saber do presidente da Federação (Goiana de Futebol) sobre a sequência ou não do campeonato (goiano). Gostaria de uma resposta rápida, mas não acredito que vai apresentar perspectiva de retorno. A nível nacional, também não temos previsão. Por isso, nem debatemos o assunto, porque os primeiros passos, e todos os clubes e CBF concordaram, é de que treinos e competições regionais são prioridade. Não há por que debater Brasileiro e, por isso, já definimos pelo adiamento do retorno aos treinos”, explicou o presidente esmeraldino.

Tigre

O Vila Nova continua na incerteza de retomada dos treinos. O clube quer decidir nesta quarta-feira (29) o futuro da volta dos jogadores a Goiânia. Segundo o diretor de futebol do clube, Wagner Bueno, a data do dia 4 de maio para apresentação ainda não está confirmada pela diretoria.