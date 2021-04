Esporte Goiás vai alegar que gesto de Miguel foi em resposta a ofensa Vila Nova protocolou notícia infração contra meia esmeraldino por mostrar o dedo médio a dirigentes vilanovenses no OBA após derrota esmeraldina por 2 a 1 no clássico

O departamento jurídico do Goiás disse que vai aguardar notificação em relação ao desdobramento da notícia de infração encaminhada pelo Vila Nova ao Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO), mas já trabalha para defesa da agremiação e do atleta Miguel, que está envolvido na queixa colorada. Mais que isso, o Goiás também promete protocolar notícia de infração c...