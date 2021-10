Esporte Goiás Vôlei faz estreia histórica na Superliga masculina Time esmeraldino será o primeiro representante do estado que disputará a elite do voleibol nacional

A história do voleibol goiano terá uma nova página escrita neste domingo com a estreia do Goiás Vôlei na Superliga masculina. A equipe será a primeira representante do estado que vai disputar a elite do voleibol nacional. O novo capítulo do esporte será conhecido neste domingo, a partir das 21h30, no duelo contra o Funvic Natal, fora de casa, no ginásio Nélio Dias (Nat...