Esporte Goiás Vôlei estreia na Superliga masculina contra o Funvic Natal; confira tabela CBV divulgou a tabela completa da competição, que terá estreia do time goiano no dia 24, fora de casa. Equipe jogará no Goiânia Arena como mandante

O Goiás Vôlei vai estrear na Superliga masculina como visitante no próximo dia 24. Em Natal, o time goiano desafia o Vôlei Funvic, a partir das 21h30. O clube será o primeiro representante do voleibol goiano que disputará a elite nacional da modalidade, a Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a tabela do torneio nesta sexta-feira (15). As duas primeiras partidas do...