Esporte Goiás Vôlei conhece tabela e deve definir local de jogos na Superliga

O ex-jogador Dante, atual gestor do Goiás Vôlei, se reúne nesta segunda-feira (20) com representantes dos outros 11 clubes e da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para definir a tabela de disputa da Superliga masculina. Entre os temas da reunião, a equipe goiana definirá onde vai mandar os jogos do time no campeonato.A direção quer jogar no Goiânia Arena, mas t...