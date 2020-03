Esporte Goiás vê oportunidade contra sensação do Paulistão O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 19h15, no interior paulista. Como a 2ª fase é disputada em jogo único, empate leva a definição do classificado para os pênaltis

Com apenas uma vitória nas últimas seis partidas - foi o 4 a 1 sobre a Anapolina -, o Goiás vê na Copa do Brasil a oportunidade para aliviar a pressão e conseguir um desempenho convincente em 2020. No entanto, não será nada fácil, já que o adversário será o Santo André. O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 19h15, no interior paulista. Como a 2ª fa...