Esporte Goiás vê negócio com Fluminense por zagueiro esfriar Tratativas para possível saída de David Duarte estão paralisadas e chance de transferência é vista como remota

O Goiás trata a possibilidade da transferência do zagueiro David Duarte para o Fluminense como remota. Dentro da Serrinha, o que se entende é que a negociação esfriou e não deve mais acontecer. O representante do atleta prefere não tocar no assunto. Revelado pelo Goiás em 2015, David Duarte, de 26 anos, tem contrato com o clube esmeraldino até o fim de 2021. Por is...