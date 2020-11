Esporte Goiás vê lista de desfalques aumentar com novas lesões Zagueiro Chico e atacante Vinícius Lopes estão contundidos e devem ficar fora de compromisso contra o Palmeiras

O Goiás teve a lista de desfalques, por lesões, ampliada para o jogo do próximo sábado contra o Palmeiras. Titulares na derrota para o Athletico-PR, o zagueiro Chico e o atacante Vinícius Lopes estão entregues ao departamento médico. Artilheiro do Goiás na Série A com cinco gols marcados, o prata da casa Vinícius Lopes sofreu lesão parcial de ligamento colateral do joe...