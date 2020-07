Esporte Goiás usará amistoso para testar protocolo da CBF Goiás usará amistoso para testar protocolo da CBF Partida contra o Cuiabá, na Serrinha, no sábado (1º de agosto) será utilizada também para adequação de profissionais ao protocolo da CBF

O Goiás utilizará o amistoso contra o Cuiabá, no sábado (1º de agosto), como teste do protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Serrinha estará aberta, com limite de pessoas, para profissionais da imprensa que poderão acompanhar uma partida pela primeira vez no estádio em meio à pandemia do novo coronavírus. As regras no acesso ao estádio serão todas ...