Esporte Goiás usa pausa na tabela para recuperar atletas, corrigir erros e voltar aos trilhos na Série A Time esmeraldino terá, ao total, nove dias sem jogos pelo Campeonato Brasileiro e quer renovar energias

Após uma intensa maratona de jogos, o Goiás tem nove dias antes de voltar a campo. O time esmeraldino, que foi goleado pelo Santos por 3 a 0, no último sábado, no Serra Dourada, enfrentará o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, dia 18 de novembro. O período é comemorado, visto que a última sequência - cinco dias, pelo menos - sem partidas acontece...