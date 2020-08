Esporte Goiás: um jovem, duas homenagens à história alviverde Na base, Harley D’Lincon carrega no nome parte da história esmeraldina e a paixão do pai pelo alviverde

O nível de fanatismo de um torcedor pode ser medido de várias formas. Um jeito inegável para demonstrar o quanto você gosta de um clube ou de um jogador é batizar seu filho com o nome de um craque que defende seu time do coração. Isso ocorreu em dobro no caso de um prata da casa do Goiás, que carrega na assinatura a homenagem a dois grandes jogadores da história esmera...