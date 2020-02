Esporte Goiás treina em Assunção sem Rafael Moura no time titular Ney Franco manteve apenas três jogadores que atuaram na partida de sábado (8), contra o Goianésia: Pintado, Marcinho e Victor Andrade

O Técnico Ney Franco fez o último treino, na tarde desta segunda-feira (10), antes da estreia do esmeraldino na Sul-Americana. O Goiás enfrenta o Sol de América, nesta terça-feira (11), às 21h30, no estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai. A equipe titular foi retomada, após empate com Goianésia, sem Rafael Moura. Apenas o lateral direito Pintado e os atacantes Marcin...