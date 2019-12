Esporte Goiás trabalha em 11 alvos de negociação para 2020 Clube esmeraldino pretende manter seis jogadores do elenco de 2019 e negocia com cinco possibilidades de reforços

O Goiás inicia 2020 sem definir situações de vários atletas do elenco. Apesar de manifestar o desejo de renovar, o clube esmeraldino ainda não concluiu as negociações com Rafael Vaz, Lucão, Yago Felipe, Kaio, Rafael Moura e Leandro Barcia. O alviverde espera anunciar os primeiros desfechos amanhã.No momento, o Goiás trabalha em 11 frentes - seis para renovar com at...