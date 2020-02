Esporte Goiás traça planos para superar Sol de América Após golear a Anapolina pelo Goianão, time esmeraldino faz balanço de pontos positivos e negativos da atuação e projeta decisão desta terça-feira (25)

O Goiás já tem a estratégia definida para buscar classificação à 2ª fase da Copa Sul-Americana. No clube esmeraldino, a intensidade e eficiência ofensiva apresentadas no 1º tempo diante da Anapolina vai modelar o comportamento do clube para esta terça-feira (25) contra o Sol de América, do Paraguai, no jogo da volta da 1ª fase do torneio internacional. O alviverde pre...