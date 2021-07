Esporte Goiás traça meta de pontuação até o fim do 1º turno Equipe mira em campanha que fez em 2012 e pretende chegar na virada do turno com, no mínimo, 33 pontos

A cinco rodadas do fim do 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem cumprido seu planejamento de lutar pelo acesso à 1ª Divisão. O clube esmeraldino pretende fechar essa primeira metade da competição com pelo menos 33 pontos conquistados, o que daria a ele campanha idêntica à obtida em seu último título nacional. No entanto, o clube esmeraldino sabe que estar ...