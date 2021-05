Esporte Goiás testa reforços e vence jogo-treino por 4 a 1 Técnico Pintado utilizou três recém-chegados no time titular que iniciou partida contra time sub-20 esmeraldino

O Goiás disputou, na manhã deste sábado (15), um jogo-treino com a equipe sub-20 do clube para os primeiros testes do técnico Pintado com a equipe em ação. Com Breno, Vinícius Lopes, Vinícius Popó e contra de Kleberson, o alviverde venceu por 4 a 1. O gol do sub-20 foi anotado por Carrijo. A equipe teve três dos contratados que chegaram ao clube esta semana: o zagu...