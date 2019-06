Esporte Goiás testa equipe no calor matinal O horário escolhido pela diretoria alviverde, juntamente com a comissão técnica, é de olho na volta ao Brasileiro, no dia 14 de julho

Na próxima quarta-feira (dia 3), o Goiás faz um jogo-treino com o Brasiliense, no Estádio da Serrinha, às 11 horas da manhã. O horário escolhido pela diretoria alviverde, juntamente com a comissão técnica, é de olho na volta ao Brasileiro, no dia 14 de julho. O time esmeraldino enfrentará o Flamengo, pela 10ª rodada, no Estádio do Maracanã, no Rio, justamente às 11 horas...