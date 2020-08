Esporte Goiás testa elenco para jogo contra Palmeiras e espera negativados Time esmeraldino faz logística apertada para partida em São Paulo e quer contar com reforços recuperados da Covid-19

Após a derrota para o Athletico-PR, o Goiás começa a planejar de olho no próximo compromisso na tabela, que é contra o Palmeiras, no sábado (15). O elenco esmeraldino passou por uma bateria de exames da Covid-19, com todos os jogadores inscritos na competição sendo submetidos a testes. Os resultados dessa nova bateria devem ser divulgados nesta sexta-feira (14). ...