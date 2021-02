Esporte Goiás termina 1º turno do Brasileiro sub-18 e ressalta experiência Equipe esmeraldina disputa competição em Sorocaba (SP) em chave com Botafogo, Flamengo e Fortaleza

A equipe sub-18 de futebol feminino do Goiás inicia o 2º turno da 1ª fase do Campeonato Brasileiro da categoria nesta terça-feira (2), às 10h30, diante do Flamengo. O torneio é disputado com sede única na cidade de Sorocoba, no interior de São Paulo. As esmeraldinas estão no Grupo E ao lado de Flamengo, Fortaleza e Botafogo. Único representante goiano na competição, o Goiá...