O técnico Ney Franco confirmou nesta sexta-feira (21) que pretende escalar o jovem Heron contra a Anapolina, neste sábado (22), pelo Goianão, para dar ritmo de jogo para o defensor visando o duelo contra o Sol de América, pela Sul-Americana. Na terça-feira (25), o treinador não terá Fábio Sanches, expulso no jogo de ida da 1ª fase da competição internacional.

“Vamos usar esse jogo (contra a Anapolina) para colocar atletas em atividade, a maioria que tem condição de jogo para terça-feira, vai jogar amanhã (sábado). Fiz treinamentos com o Heron, é uma definição que tenho que vai jogar. Ainda não sei com quem (de dupla), mas pretendo que ele ganhe ritmo de jogo para entrar jogando contra o Sol de América”, explicou o técnico Ney Franco, que não quis confirmar a escalação contra a Rubra, mas disse que fez testes durante a semana em algumas posições.

“Os primeiros que vão saber a escalação serão os atletas, vamos definir isso hoje (sexta-feira). O Jefferson e Caju foram testados de titular, Lucão, Rafael Moura e Vinicius também. Prefiro não abordar sobre escalação, mas não vai ter muita surpresa. A base da equipe será a que vai jogar na terça-feira”, disse o treinador esmeraldino.

A última atividade da equipe esmeraldina, antes do duelo deste sábado foi fechado para imprensa. O provável Goiás que vai encarar a Rubra é: Tadeu; Pintado, Heron, Luiz Gustavo e Caju (Jefferson); Léo Sena, Sandro e Daniel Bessa; Keko Villalva, Rafael Moura (Lucão) e Victor Andrade.

O confronto será disputado neste sábado, a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico. A partida é válida pela 7ª rodada do Goianão 2020. O time esmeraldino é o 4º colocado com 9 pontos, a Rubra aparece na 10ª colocação com 4 pontos.