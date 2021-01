Esporte Goiás terá time reserva no clássico com Atlético-GO Pelo menos 17 jogadores serão relacionados para o confronto e todos são reservas na equipe que disputa o Brasileirão, atletas que subiram do Sub-20 terão oportunidades contra o Dragão

O Goiás optou por não relacionar nenhum atleta do time titular, que vem atuando no Brasileirão, para o clássico contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (13), na retomada do Goianão 2020. Pelo menos 17 jogadores serão convocados para o duelo válido pela 11ª rodada. O goleiro Marcelo Rangel será titular no confronto, mas o time completo nas demais posições a form...