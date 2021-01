Esporte Goiás terá time reserva contra o Goianésia Glauber Ramos revelou, após a virada incrível sobre o Santos, que formação contra o Azulão do Vale terá “uma ou duas mudanças” do time que perdeu para o Atlético-GO

Depois de vencer o Santos, por 4 a 3, pela 32ª rodada do Brasileirão, o Goiás inicia a preparação para o jogo contra o Goianésia, na quinta-feira (28). O técnico Glauber Ramos adiantou que a equipe esmeraldina jogará contra o Azulão do Vale com formação reserva. Segundo o treinador, o time do Goiás terá a mesma formação que perdeu para o Atlético-GO, no retorno ...