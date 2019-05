Esporte Goiás terá teste de fogo na Série A Para emplacar sequência de vitórias, time esmeraldino desafia o Botafogo, adversário em ascensão no Campeonato Brasileiro

Com o intuito de aumentar o domínio no duelo, o Goiás recebe o Botafogo neste domingo (19), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube é o único, da região Sudeste, sobre o qual a equipe esmeraldina tem ampla vantagem de vitórias - são 22 triunfos alviverdes contra 14 alvinegros. Com início seguro nesta temporada...