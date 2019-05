Esporte Goiás terá tempo para pensar em alterações Após 13 dias de folga, alviverde terá dois jogos em casa em quatro dias. Técnico fará testes no setor ofensivo

Com 13 dias de preparação até o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Claudinei Oliveira terá tempo para trabalhar a equipe. Único clube da competição com esse período livre (por causa da remarcação do jogo contra o Corinthians), vencer os dois próximos desafios antes da Copa América passa a ser missão quase obrigatória, principalmente porque os jogos serão ...