Esporte Goiás terá Pintado, Caju e Sandro entre os titulares contra o Goianésia Ney Franco admite novidades na formação principal na partida da 5ª rodada, na Serrinha; foco é na Sul-Americana

O Goiás volta a campo no sábado (08), a partir das 16h, contra o Goianésia na Serrinha. Na partida da 5ª rodada do Goianão 2020, o time esmeraldino terá estreias na formação titular, incluindo o volante Sandro, principal contratação para a temporada. “Dá para montar uma equipe forte, buscando a vitória o tempo todo e melhorar nossa posição no estadual. Vamos coloca...