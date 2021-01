Esporte Goiás terá pelo menos duas mudanças para jogo contra o Ceará Com Rafael Moura e Breno suspensos, os jovens Vinícius Lopes e Daniel de Pauli devem ser titulares contra o Vozão, nesta quinta-feira (21)

O Goiás terá duas duas mudanças certas para o jogo desta quinta-feira (21), contra o Ceará. Com Breno e Rafael Moura, suspensos, a formação esmeraldina tem Daniel de Pauli e Vinícius Lopes como prováveis titulares para o duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Miguel Figueira e Henrique Lordelo correm por fora na disputa com Daniel de Pauli pela vaga de Bren...