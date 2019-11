Esporte Goiás terá mudanças para enfrentar o Atlético-MG Ney Franco não confirma participação do lateral esquerdo Jefferson. Lucão e Gilberto Júnior são alterações confirmadas no time esmeraldino

O Goiás finalizou, nesta terça-feira (5), sua preparação para enfrentar o Atlético-MG, na quarta, às 20 horas, no Mineirão. O time esmeraldino terá mudanças na escalação. Ao menos duas estão confirmadas. "O Lucão entra no lugar do (Fábio) Sanches e volta o Gilberto (Júnior). Além disso, existe a possibilidade da não utilização do Jefferson, que está sentindo o adut...