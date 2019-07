Esporte Goiás terá mudança de peça e postura para enfrentar o Galo Titular no início da temporada, Marlone ganha vaga de Giovanni Augusto para enfrentar Atlético/MG

Pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, o meia Giovanni Augusto deve iniciar uma partida pelo Goiás no banco de reservas. Marlone, que geralmente entra no lugar do companheiro no decorrer dos jogos, será o titular. A alteração no meio de campo feita pelo técnico Claudinei Oliveira reflete a necessidade de mudança de postura após os últimos dois jogos, sobretud...