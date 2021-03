Esporte Goiás terá desfalque na lateral contra Boavista-RJ Após sofrer pancada no tornozelo contra o Vila Nova, Jefferson não se recupera e está fora da estreia esmeraldina na Copa do Brasil

O lateral esquerdo Jefferson está fora da partida contra o Boavista-RJ na estreia do Goiás na Copa do Brasil nesta quinta-feira (11). O jogador não conseguiu se recuperar a tempo de uma pancada sofrida no tornozelo e desfalca a equipe em Saquarema. Jefferson saiu de campo no clássico contra o Vila Nova se queixando de dores e foi substituído por Iago Mendonça. No iní...