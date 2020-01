Esporte Goiás terá cinco novidades na apresentação do elenco nesta quarta-feira (8) Dois jogadores voltam de empréstimos, enquanto três novos contratados se apresentam

O Goiás iniciará, nesta quarta (dia 8), as atividades em 2020 com mais de 30 jogadores no elenco. Entre as novidades, estarão os volantes Madison e Ratinho, que estão retornando de empréstimos de, respectivamente, times da Eslováquia e da Coreia do Sul.Também estarão presentes as três contratações feitas pela equipe esmeraldina, até aqui: o lateral direito Vidal, e os atacante...