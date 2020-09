Esporte Goiás terá baixas contra o Internacional O técnico Thiago Larghi perdeu o zagueiro Rafael Vaz e o atacante Victor Andrade por suspensão

Para o confronto contra o Internacional, que iniciou a 9ª rodada como líder da Série A, o técnico Thiago Larghi terá desfalques importantes. O zagueiro Rafael Vaz, expulso contra o Coritiba, não encara o time colorado no domingo (13). O mesmo ocorre com o atacante Victor Andrade, que recebeu o terceiro amarelo e não será utilizado na 10ª rodada do Brasileirão.O vol...