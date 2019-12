Esporte Goiás tenta melhorar desempenho contra rivais do G4 Na reta final da Série A do Brasileiro, Goiás enfrenta Palmeiras e Grêmio

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem pela frente dois dos melhores times do torneio. Nesta quinta-feira (4), enfrentará o Palmeiras, fora de casa, e, no final de semana, o Grêmio será o adversário, no Serra Dourada. Para terminar bem o torneio, o clube esmeraldino terá de subir de produção contra os melhores colocados. Até aqui, o Goiás conquistou apenas um...