Esporte Goiás tenta manter atacantes que têm preço estipulado para compra Jogadores que o clube quer manter têm, segundo o alviverde, preço fixado após empréstimo até o fim desta temporada

Sete jogadores do elenco esmeraldino que terminou a temporada de 2019 estão na mira do Goiás para renovação de contrato. Entre eles, dois têm situação parecida. Com contratos com o Goiás até o fim de 2019, os atacantes Leandro Barcia, de 27 anos, e Kaio, de 23 anos, vieram por empréstimo até o fim da temporada, segundo o alviverde, e com preço fixado para aquisição dos d...