Esporte Goiás tenta liberação para ter torcida contra o Brasil-RS Clube esmeraldino vai ingressar com ação no STJD nesta sexta-feira (11) para ter torcedores, sem venda de ingressos, no próximo jogo da equipe como mandante na Série B

Com a publicação do decreto municipal que permite o retorno de público aos estádios de Goiânia, a diretoria do Goiás ingressará nesta sexta-feira (11) com pedido de liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para garantir que torcedores possam acompanhar a partida contra o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira (18). O clube não venderá in...