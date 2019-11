Esporte Goiás tenta fazer valer o favoritismo em confronto contra o lanterna Avaí Time esmeraldina busca vitória para se aproximar de cumprir primeira meta: escapar do rebaixamento

O Goiás entra em campo na noite deste domingo (3) para fazer valer seu favoritismo e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A partir das 19h30, duela com o lanterna Avaí, no estádio Serra Dourada. A campanha do Goiás é uma das melhores do returno - a quarta até o início da 30ª rodada - com 60% de aproveitamento, com 18 pontos ganhos em 30 disputados, originado...