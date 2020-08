Esporte Goiás tem um novo caso de Covid-19 entre 32 jogadores testados antes do clássico Outros três jogadores voltaram a testar positivo e ainda não estão liberados para jogar

O Goiás tem um novo jogador com Covid-19 entre os 32 que foram testados para o jogo contra o Atlético-GO no clássico local na Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21 horas deste sábado (22), na Serrinha. O nome do atleta com coronavírus não foi revelado. Além dele, outros três jogadores voltaram a testar positivo e ainda não estão liberados para j...