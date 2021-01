Esporte Goiás tem um atleta com Covid-19 antes de jogo contra o Coritiba Lateral direito está fora da partida em Curitiba. Na semana passada, zagueiro Chico tinha testado positivo para coronavírus

Antes de enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira (6), o Goiás tem um caso de covid-19 no elenco. O lateral direito Taylon está em isolamento e fica fora da partida, válida pela 28º rodada do Brasileiro e que marca a retomada da Série A após o recesso de Ano Novo. Segundo o Goiás, Taylon está sem sintomas da doença e em acompanhamento com o infectologista contra...