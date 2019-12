Esporte Goiás tem trinca com objetivos diversos na Copa São Paulo Ter chance no time principal, repetir exemplo de família e se destacar para assinar contrato são metas dos jogadores esmeraldinos

Repetir a história do irmão, ajudar a melhorar as condições da família, se destacar para assinar contrato profissional e atuar na equipe são alguns dos objetivos de Luis Felype, Zé Vitor e João Marcos, atletas que o Goiás lançará na vitrine da maior competição de base do País, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 2 de janeiro. Integrante do Grupo 18, o ...